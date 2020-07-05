وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة لم تصل إلى نتيجة حتى الآن

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إنه من المبكر الحديث عن نتيجة للتفاوض بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وأنه "صعب الآن أن نقول وصلنا لحل وما زلنا نكمل المفاوضات حتى 11 يوليو".

وأضاف عبر القناة الأولى المصرية: "نتفاوض لآخر لحظة وسنقف عن نتائج المفاوضات فى نهاية الأمر.. نريد الوصول إلى اتفاق على الملء والتشغيل"

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ولفت إلى أن مصر تعد أكثر بلد جاف على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%، كون 95% من الأراضي المصرية صحراء.

وأعاد إلى الأذهان اتفاقا سابقا بين مصر وإثيبويا برعاية أمريكية وقال: "توصلنا إلى اتفاق في واشنطن ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعي، وفي نهاية الأمر رفضوا الاتفاق".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT