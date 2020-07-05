خبير: نصيب الفرد من الماء في إثيوبيا 3 أضعاف نصيب نظيره المصري

انتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين مشروع سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا يمثل 3 أضعاف نصيب المواطن المصري.

وقال نور الدين في حديث لقناة "صدا البلد" بث يوم الأحد، إن سد النهضة مخالف للقانون الدولي الذي يسمح فقط لدول المنابع ببناء سدود صغيرة وليست عملاقة.

وأضاف أن النواحي القانونية في ملف سد النهضة لا تزال تمثل نقاط تحفظ لدى مصر لأن إثيوبيا تريد تغييرها من وقت لآخر دون الرجوع إلى مصر والسودان.

وتابع قائلا إن مصر تريد مرجعية قانونية يتم الرجوع لها حال عدم التزام أي جانب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن مصر تستورد 65% من احتياجاتها الغذائية وهذا يكلفها 15 مليار دولار سنويا، مقارنة بإثيوبيا التي يوجد فيها فائضا وتصدر للخارج، مضيفا أنها الأولى إفريقيا في تصدير البن العضوي وبأسعار مرتفعة.

وأوضح أن إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية يتغذون على مياه الأمطار والمراعي الطبيعية، مقارنة بـ8 ملايين رأس في مصر تتغذى على البرسيم الذي أثر على محصول القمح وجعل مصر من أكبر مستورديه عالميا.

وأضاف أن إثيوبيا بها 9 أحواض أنهار 3 فقط منها تصب في نهر النيل، والباقية تستفيد منها إثيوبيا لوحدها، حين أن مصر لا تمتلك سوى نهر النيل فقط.

ولفت إلى أن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 3 أضعاف نصيب المواطن المصري، مشيرا إلى أن الطبيعة الجغرافية لإثيوبيا تساعدها على توليد الكهرباء من الرياح.

وأكد أن الموارد النهرية في أثيوبيا توفر 122 مليار متر مكعب من المياه يذهب منها 72 مليارا إلى نهر النيل، هذا بخلاف الأمطار.

المصدر: صدى البلد