"الإصلاح" اليمني: الحوثيون يقتحمون منزل رئيس كتلتنا البرلمانية

قال حزب التجمع اليمني للإصلاح إن مسلحين من جماعة "أنصار الله" الحوثية "اقتحموا" منزل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الرازق الهجري في العاصمة صنعاء و"سيطروا عليه".

وذكر الحزب في بيان أصدره الأحد، أن "مليشيا الحوثي اقتحمت المنزل الكائن في منطقة بيت بوس، بعدد من الأطقم، وأقدمت على طرد الأسرة التي كانت تقطن المنزل بالقوة".

وأكد أن الحوثيين أحكموا السيطرة على المنزل "بعشرات المسلحين وروعوا سكان الحي".

وأشار إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا قبل 4 أشهر على اقتحام المنزل نفسه و"العبث بمحتوياته وخطف رب الأسرة لعدة أيام وتهديد القاطنين، قبل أن يعاودوا اليوم اقتحامه من جديد والسيطرة عليه".

واتهم الحزب الحوثيين بممارسة "التنكيل بحق من تبقى من أعضاء مجلس النواب في صنعاء وبأسرهم ومصادرة ممتلكات من تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرتها".

يشار إلى أن النائب الهجري غادر صنعاء مع نواب وسياسيين آخرين بعد سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر 2014.

المصدر: RT