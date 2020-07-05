بحيرة "المدينة الذكية" تستقطب زوار السعودية

تقع على بعد 3 كم من البحر الأحمر بحيرة صناعية في ينبع وتشبه في تصميمها البحيرات الطبيعية، من حيث المساحة وإحاطتها بالنخيل والأشجار.

وتضم البحيرة جزيرتين منفصلتين، إحداهما متصلة بخارج البحيرة برصيف، والأخرى يُدخل إليها عبر جسر خشبي.

وتعد ينبع مدينة تاريخية وتبرز فيها بحيرة ينبع كإحدى الوجهات السياحية المميزة التي يمكن للزائر قضاء وقت ممتع على ضفافها.

وتضم البحيرة مسطحات خضراء بمساحة 21276 مترا مربعا وأشجارا ونخيلا بعدد 373 ونحو 1590 شجيرة، وعددا من المناطق المختلفة التي خصصت لاستمتاع المتنزهين على ضفاف البحيرة وبالأجواء الرائعة التي تحف المكان، فيما ركبت 4 شلالات صغيرة ذات إضاءة ليلية رائعة.

وتضم البحيرة 172 موقفا للسيارات، منها 8 مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ملاعب خاصة بالأطفال.

ووظف موقع البحيرة للاستفادة من طبيعتها والعناصر المحيطة بها مثل الحزام الأخضر، والمسطحات الخضراء التي تغطي كل أجزاء البحيرة، وتشكل النوافير التي في وسط البحيرة منظرا طبيعيا خلابا، إذ تقوم بتغذيتها بالمياه باستمرار مع حمايتها من الملوثات من خلال تحريك المياه لتجنب ركودها، كما تعمل على توفير الأكسجين الضروري للأسماك والسلاحف التي تعيش فيها ونباتاتها المتنوعة.

المصدر: عكاظ