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قوات "الوفاق" الليبية بعد قصف قاعدة الوطية: على الدول المعتدية انتظار ردنا

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قوات
Reuters Ahmed Jadallah
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توعدت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الدول المؤيدة لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر بالرد على قصف قاعدة الوطية الجوية.

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وذكر المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والمدعومة من قبل تركيا، محمد قنونو، في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الغارات التي استهدفت القاعدة الواقعة جنوب طرابلس نفذت من قبل طيران أجنبي داعم لـ"الجيش الوطني" بهدف رفع معنويات قوات حفتر و"خداع جمهورهم بأنه ما زال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا".

وشددت المتحدث على أن مناورات قيادة شرق ليبيا لن تؤثر على مسار الأحداث والمعارك ولن تغير استراتيجية حكومة الوفاق بسيطر سيطرتها على كامل مناطق البلاد، قائلا: "كنا نقول بأننا من سيحدد مكان وزمان المعركة، ونؤكد اليوم بأننا من سيحدد متى وأين تبدأ المعركة الحاسمة ومتى وأين تنتهي".

وتابع مخاطبا "الدول المعتدية": "انتظروا ردنا.. فالخبر ما ترون لا ما تسمعون".

المصدر: RT

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