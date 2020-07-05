تونس: "النهضة" يعتزم مراجعة موقفه من الحكومة بسبب شبهة تضارب المصالح

أعلن "حزب النهضة" الرئيسي في الائتلاف الحاكم في تونس اليوم الأحد، أنه ينوي مراجعة موقفه من الحكومة بسبب شبهة تضارب مصالح رئيس الوزراء التي قال إنها أضرت بصورة الائتلاف.

وقال الحزب في بيان إنه يتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب".

ولم يعط النهضة مزيدا من التفاصيل حول الموقف المتوقع لكن مصادر مقربة منه قالت إن كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزراء "النهضة" من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

ويواجه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع حكومته في قلب العاصفة.

وقال الفخفاخ، إنه "مستعد للاستقالة إذا ثبتت مخالفته للقانون" ويرفض اتهامه بالفساد.

المصدر: "رويترز"