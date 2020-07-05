الأزهر: اتفاق "فتح" و"حماس" انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية

رحب الأزهر بالاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس"، بما يخدم مواجهة المخططات الإسرائيلية للسطو على أراضي الضفة الغربية.

وأعرب الأزهر في بيان أصدره اليوم الأحد، عن أمله في أن "تكون هذه الخطوة بداية للالتئام والاتحاد الفلسطيني في مواجهة أطماع إسرائيل، وأن يتم تحويلها لسياسات عملية على الأرض تهدف إلى رفض وتقويض سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها، وتتصدى لأي خطط استيطانية مستقبلية".

وطالب بتغليب المصلحة الوطنية العليا، على المصالح الفردية، وتنحية أي خلافات ضيقة، ليكون هذا الاتفاق سبيلا لمصالحة وطنية شاملة، تجمع ولا تفرق، ودافعا نحو انطلاقة جديدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

وأكد الأزهر أنه داعم وبقوة لهذا الاتفاق بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مناشدا دعم وتأييد الخطوة من الجميع على كافة الأصعدة، وبما يساعد على استعادة القرار الفلسطيني الموحد، في مواجهة ما يحاك من مؤامرات.

المصدر: RT