مصر.. القضاء يتحفظ على أموال حسن نافعة بالبنك الأهلي

قررت محكمة مصرية معنية وقف قرار أمر المنع من التصرف في جميع ممتلكات أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، باستثناء 22 ألف دولار في البنك الأهلي.

كما تضمن القرار الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل محاكمة نافعة إلى 5 سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعن المقدم بالمحكمة الدستورية.

وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب إلى المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما.

وكانت النيابة العامة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وبعد ذلك تم التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

ولاحقا وافقت المحكمة على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.

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وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس نافعة واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT