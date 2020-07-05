مدبولي: إمكانات مصر كلها مسخرة لخدمة جهود التوصل للقاح ضد كورونا

أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث بهدف التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأكد أن إمكانات الدولة كلها مسخرة لذلك.

وأكد رئيس الوزراء المصري استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي المصري، خالد عبد الغفار، إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا "Covid19" ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية.

ونوه بأن مصر تحتفظ بالمركز الأول في إفريقيا وأيضا على مستوى الشرق الأوسط بعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials التي وصل عددها إلى 73 بحثا.

في نفس الوقت، قال تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمي لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة.

واستعرض عصام، عددا من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميا، مشيرا في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدما في الدراسات السريرية، والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له، وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول، حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI، من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي.

كما أكد أنه تم تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة، لافتا إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محليا من تلك اللقاحات في حال تأخر توريدها.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر:RT