مصر: لم نعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا

عقد الفريق المصري برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اليوم الأحد، اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض موقف مصر إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتناول المجتمعون الجوانب الفنية والقانونية وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.

وأكدوا خلال اللقاء على أن القاهرة لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود دول الحوض من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

وقام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي للبلاد وحساسية قضية السد بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة إلى المساعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها، مع العمل بالمعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.

وتم عرض أهم ملامح المقترح المصري، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي ذات الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT