سوريا.. طرطوس تلغي قرار تحويل مستشفى لمركز عزل لمصابي كورونا بعد احتجاجات

ألغت سلطات محافظة طرطوس السورية قرارها تحويل مشفى "الحياة" الطبي في بلدة القدموس إلى مركز للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد احتجاجات نظمها أهالي البلدة.

وذكرت محافظة طرطوس أن القرار جاء بعد التشاور مع وزير الصحة و"نزولا عند رغبة الأهالي وحاجتهم للمشفى".

وكان قرار تحويل المشفى إلى مركز عزل صحي أثار ردود أفعال مستنكرة، ونظم بعض أهالي البلدة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم له.

وذكرت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد إلغاء قرار تحويل المشفى، تم نقل مريض بكورونا من المستشفى المذكور إلى مستشفى آخر بسيارة إسعاف مخصصة، وتم تعقيم المشفى بالكامل.

المصدر: RT