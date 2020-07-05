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مقتل اثنين من "حزب العمال الكردستاني" في مواجهات مع الجيش التركي شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل اثنين من
MUSTAFA OZER
حاجز لحزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمال العراق - أرشيف
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أعلنت قوات الدفاع الشعبي اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في منطقة خواكورك في الأول من يوليو الجاري، خلال مواجهة مع الجيش التركي.

وقالت القوات في بيان صحفي، إن "المقاتلين اللذين قتلا هما ماسيرو بوتان، وشاهو جاف".

وأضافت، أن "معارك عنيفة اندلعت بين تشكيلاتها والجيش التركي في ساحة أرموش الواقعة في منطقة خاكورك"، وأنها "تمكنت من توجيه ضربات موجعة لتركيا".

وتابعت: "تصدي اثنان من رفاقنا الكريلا (ماسيرو وشاهو) لهجمات العدو بكل شجاعة وبسالة ونالا شرف الشهادة دفاعا عن كردستان".

المصدر: RT

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