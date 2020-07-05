حمدوك يقيل مدير الشرطة السودانية ونائبه على خلفية احتجاجات 30 يونيو

أعفى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عادل أحمد بشائر، ونائبه الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصبيهما على خلفية احتجاجات 30 يونيو.

وأصدر حمدوك اليوم الأحد، قرارا ينص على إعفاء بشائر من منصب المدير العام للشرطة وتعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفا له.

كما أصدر حمدوك قرارا يقضي بإعفاء يونس من منصب نائب المدير العام للشرطة السودانية.

وفرقت الشرطة السودانية يوم 30 يونيو مظاهرة واسعة في العاصمة الخرطوم دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين" وطالبت بـ"تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها".

المصدر: "سونا" + وكالات