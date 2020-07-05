السعودية تعلن بلوغها مرحلة التحكم بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الأحد، أن المملكة "وصلت لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".

إقرأ المزيد

وأكد أن بلاده مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن العبد العالي عن تسجيل 3,580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، و1,980 حالة شفاء، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58.

وسجلت الرياض 332 إصابة جديدة، والطائف 271، وخميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230.

المصدر: وكالات