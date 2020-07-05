تظاهرات في بغداد بسبب كاريكاتير نشرته صحيفة سعودية

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية، اليوم الأحد، بأن العشرات تجمعوا أمام المنطقة الخضراء تنديدا بكاريكاتير نشرته صحيفة سعودية.

وقال مراسل RT إن "محتجين يتبعون الحشد الشعبي تظاهروا أمام بوابة المنطقة الخضراء التي تضم السفارة السعودية، ورفعوا شعارات ضد آل سعود واتهموهم بمحاربة التشيع".



وأضاف، أن "التظاهرات خرجت بعد نشر صحيفة الشرق الأوسط السعودية رسم كاريكاتير لرجل دين معمم، اعتبره المحتجون ضد شخص المرجع الشيعي علي السيستاني".





المصدر: RT