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الأردن: وثائق اللجوء السورية سارية لنهاية العام

أخبار العالم العربي

الأردن: وثائق اللجوء السورية سارية لنهاية العام
Reuters Muhammad Hamed
مخيم الزعتري لللاجئين السوريين شمالي الأردن
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قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم الأحد اعتبار وثائق اللجوء، وهي بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، سارية المفعول حكما حتى نهاية العام الحالي.

وبين حماد أن هذا القرار يأتي انسجاما مع متطلبات السلامة العامة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسبا للتهافت المتوقع لغايات تجديد وثائق اللاجئين وللتسهيل عليهم في هذا الإطار.

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وقبل أيام أعلنت السلطات الأردنية عن منح أكثر من 190 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين، كما أطلقت الحكومة الشهر الماضي خطة لدعم اللاجئين السوريين في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1,3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011.

المصدر:  وزارة الداخلية الأردنية

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