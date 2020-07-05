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القوات البحرية المصرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات على متن مركب صيد

أخبار العالم العربي

القوات البحرية المصرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات على متن مركب صيد
Reuters
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تمكنت القوات البحرية المصرية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل دخولها إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان اليوم الأحد، إن القوات البحرية رصدت "أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى"، مضيفا أنه "على الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية".

وأضاف أن "المهربين ألقوا الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وانتشال عدد 304 لفة كبيرة من نبات البانغو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر".

المصدر: RT

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