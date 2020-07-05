إجراءات وتدابير وقائية في شمال سوريا من كورونا

إجراءات وتدابير وقائية في شمال سوريا من كورونا
أقرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إجراءات للوقاية من كورونا بينها إغلاق المعابر، وقالت إن الخطوة تأتي "بعد انتشار الفيروس في مناطق سيطرة الحكومة السورية".
وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة قرارا قضى بالإغلاق الكلي للمعابر الحدودية كافة بدءا من صباح 13/7/2020.
وبدءا من التاريخ ذاته، قضى القرار رقم 70، بإخضاع أي "حالة إنسانية تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية" لحجر صحي مدة 14 يوما.
كما تضمن القرار "منع إدخال جنازات الموتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في (دور العبادة، وخيم العزاء، والأعراس، والاجتماعات الكبرى).
واستثنى القرار من تلك الإجراءات "الطلاب لحين انتهاء فترة الامتحانات مع اتخاذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الصحية اللازمة".
وأشار المجلس إلى أن خطوته تلك تأتي "بعد انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة السورية ودول الجوار".
يذكر أن سوريا تشهد مؤخرا تزايدا في حالات الإصابة بالفيروس بشكل شبه يومي، بعدما كانت الإصابات المحلية في البلاد توفقت بشكل تام منذ مطلع أيار الماضي وبقيت محصورة في القادمين من الخارج، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها لمواجهة انتشار الفيروس.
أسامة يونس - دمشق