إجراءات وتدابير وقائية في شمال سوريا من كورونا

أقرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إجراءات للوقاية من كورونا بينها إغلاق المعابر، وقالت إن الخطوة تأتي "بعد انتشار الفيروس في مناطق سيطرة الحكومة السورية".

وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة قرارا قضى بالإغلاق الكلي للمعابر الحدودية كافة بدءا من صباح 13/7/2020.

وبدءا من التاريخ ذاته، قضى القرار رقم 70، بإخضاع أي "حالة إنسانية تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية" لحجر صحي مدة 14 يوما.

كما تضمن القرار "منع إدخال جنازات الموتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في (دور العبادة، وخيم العزاء، والأعراس، والاجتماعات الكبرى).

واستثنى القرار من تلك الإجراءات "الطلاب لحين انتهاء فترة الامتحانات مع اتخاذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الصحية اللازمة".

وأشار المجلس إلى أن خطوته تلك تأتي "بعد انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة السورية ودول الجوار".

يذكر أن سوريا تشهد مؤخرا تزايدا في حالات الإصابة بالفيروس بشكل شبه يومي، بعدما كانت الإصابات المحلية في البلاد توفقت بشكل تام منذ مطلع أيار الماضي وبقيت محصورة في القادمين من الخارج، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها لمواجهة انتشار الفيروس.

أسامة يونس - دمشق