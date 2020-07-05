العراق.. إصابة طفل بسقوط صاروخ على منزله قرب المنطقة الخضراء (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن إصابة طفل جراء سقوط صاروخ على منزله قرب المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا أطلق من منطقة علي الصالح شمالي بغداد باتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار أحد المنازل المحاذية للخضراء، مما أدى إلى جرح طفل وحصول أضرار في المنزل".

RT

وأضافت "وفي الوقت ذاته تمكنت قواتنا مِن إحباط هجوم آخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضا وقاعدة الإطلاق، وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجها نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة".

RT

وفجر اليوم أفاد مراسلنا في العراق، بأن منظومة "باترويت" التي نصبتها السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد لحماية مبناها، صدت صاروخا كان يستهدف السفارة.

المصدر: RT