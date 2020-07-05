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طرابلس: 190 طالبا من كلية عسكرية تعرضت لقصف قوات حفتر يستكملون دراستهم بتركيا

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طرابلس: 190 طالبا من كلية عسكرية تعرضت لقصف قوات حفتر يستكملون دراستهم بتركيا
AFP MAHMUD TURKIA
الكلية العسكرية في طرابلس بعد تعرضها لقصف جوي في 4 يناير 2020
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أعلنت القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن 190 من طلاب الكلية العسكرية بطرابلس التي قصفتها قوات المشير خليفة حفتر في مطلع العام الجاري، غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم.

وقال المتحدث باسم الكلية العسكرية العميد طيار سعيد المالطي عبر صفحة عملية "بركان الغضب" على "فيسبوك" أمس السبت إن "دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك" دون أن لم يذكرها.

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وأوضح أن "دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر".

وفي يناير الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين. وقالت حكومة الوفاق آنذاك، إن الهجوم نفذته طائرة مسيرة صينية الصنع زودت بها الإمارات جيش حفتر.

المصدر: "الأناضول"

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