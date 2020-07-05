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محمد بن راشد يعلن تشكيلة جديدة للحكومة الإماراتية

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يعلن تشكيلة جديدة للحكومة الإماراتية
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد الهيكل الجديد للحكومة.

وكان الشيخ راشد أكد في تغريدة   على تويتر"أمس عزمه  مراجعة هيكل حكومة الإمارات بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.

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