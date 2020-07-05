محمد بن راشد يعلن تشكيلة جديدة للحكومة الإماراتية
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد الهيكل الجديد للحكومة.
وكان الشيخ راشد أكد في تغريدة على تويتر"أمس عزمه مراجعة هيكل حكومة الإمارات بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.
#محمد_بن_راشد : إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل#وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 5, 2020
#محمد_بن_راشد : إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.#وامpic.twitter.com/o02cC2a1Fb— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 5, 2020