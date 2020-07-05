تبون: نتوجه لتأسيس نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده تسعى لتنظيم استفتاء على الدستور، وأعرب عن رغبته في إنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان.

وأوضح الرئيس الجزائري، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أنه تم تأجيل تاريخ الاستفتاء الشعبي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن يتم تنظيم الاستفتاء للمصادقة على دستور ينهي النظام الرئاسي، ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف أن السلطات المختصة تلقت حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور ويتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.

المصدر: فرانس 24