 
مباشر

تبون يوضح موقفه من الوضع في ليبيا والعلاقات الجزائرية - المغربية

أخبار العالم العربي

تبون يوضح موقفه من الوضع في ليبيا والعلاقات الجزائرية - المغربية
Reuters Ramzi Boudina
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8qj

شبه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الوضع في ليبيا بالوضع السوري، وحذر من أن ليبيا قد تتحول لـ"صومال" جديد.

وقال تبون في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن ليبيا تتواجد اليوم في وضع مماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية.

وحذر الرئيس الجزائري من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح، قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد وينعكس سلبا على أمن كل المنطقة.

كما تطرق تبون إلى العلاقات الجزائرية - المغربية، واعتبر أن بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية، تصعيد أخطر من التصعيد الفظي الذي سبقه.

ورفض تبون تأكيد أو نفي التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن شروع الجزائر هي الأخرى في بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

المصدر: فرانس 24

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا