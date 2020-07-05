شبه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الوضع في ليبيا بالوضع السوري، وحذر من أن ليبيا قد تتحول لـ"صومال" جديد.

وقال تبون في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن ليبيا تتواجد اليوم في وضع مماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية.

وحذر الرئيس الجزائري من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح، قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد وينعكس سلبا على أمن كل المنطقة.

كما تطرق تبون إلى العلاقات الجزائرية - المغربية، واعتبر أن بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية، تصعيد أخطر من التصعيد الفظي الذي سبقه.

ورفض تبون تأكيد أو نفي التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن شروع الجزائر هي الأخرى في بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

المصدر: فرانس 24