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خبير مصري يكشف شروط وموعد تجاوز مرحلة ذروة كورونا في بلاده

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خبير مصري يكشف شروط وموعد تجاوز مرحلة ذروة كورونا في بلاده
AFP Mohamed el-Shahed
مصري يرتدي كمامة واقية من كورونا
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قال الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الدولية المصري، إن بلاده ستعبر مرحلة ذروة الفيروس في منتصف شهر يوليو إذا ما التزم المصريون بشروط محددة.

وأشار الشناوي عبر قناة "DMC" إلى أن مصر ستعبر مرحلة ذروة الفيروس في التاريخ المذكور، في حال طبق المصريون التدابير الاحترازية المعول بها واستمرت البلاد في تسجيل الأعداد المرصودة الآن.

وأضاف أن الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة سيؤدي إلى ثبات عدد إصابات الفيروس، ما يعني قلة العدد في منتصف يوليو الجاري، موضحا أنه لا يمكن الجزم بأن الفيروس يضعف بنسبة 100%.

ولفت إلى أن عدد أبحاث كورونا في مصر بلغ أكثر من 165 بحثا حيث رصدت الوزارة أكثر من 80 مليون جنيه لدعم الأبحاث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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