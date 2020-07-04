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حفتر يتفقد عددا من معسكرات القوات المسلحة الليبية (صور)

أخبار العالم العربي

حفتر يتفقد عددا من معسكرات القوات المسلحة الليبية (صور)
RT
القائد العام "للجيش الوطني الليبي" لمشير خليفة حفتر
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تفقد القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم السبت، عددا من معسكرات القوات المسلحة في مدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن هذه الجولة تأتي ضمن عديد الجولات التي يجريها حفتر للاطلاع على القوات المسلحة وتجهيزاتها.

المصدر: RT + "فيسبوك"

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