حفتر يتفقد عددا من معسكرات القوات المسلحة الليبية (صور)

تفقد القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم السبت، عددا من معسكرات القوات المسلحة في مدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن هذه الجولة تأتي ضمن عديد الجولات التي يجريها حفتر للاطلاع على القوات المسلحة وتجهيزاتها.

#القيادة_العامة

القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب / خليفة حفتر يقوم بجولة تفقدية لعددٍ من معسكرات القوات المُسلحة في مدينة بنغازي .. وتأتي هذه الجولة ضمن عديد الجولات التي يجريها القائد العام للإطلاع على القوات المُسلحة وتجهيزاتها .#مكتب_اعلام_القيادة_العامة#ليبياpic.twitter.com/KMmSMB5OZk — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) July 4, 2020

المصدر: RT + "فيسبوك"