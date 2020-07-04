الكاظمي: سنلجأ للمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض الاعتداءات التركية ووقفها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الاعتداءات التركية تنتهك سيادة واستقراره ووحدة أراضي العراق وأمن شعبه، في إشارة إلى عملية "مخلب النمر" التي تقوم بها تركيا شمالي البلاد.

وأشار المتحدث باسمه أحمد ملا طلال في بيان صحفي اليوم السبت، أن "القوات التركية تقوم ومنذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، لذا نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

وطالب بـ"الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وأشار، إلى أن "الحكومة العراقية سلمت سفير تركيا لدى بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، تؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".

وحمل المتحدث باسم الكاظمي، "الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه".

وبين، أن "المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".

المصدر: RT