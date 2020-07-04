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استكمال الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة بلا اتفاق

أخبار العالم العربي

استكمال الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة بلا اتفاق
Reuters
استكمال الإجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص "سد النهضة"
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استكمل وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان اليوم السبت، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا.

واستكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة وحتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني.

وأفاد بيان عن وزارة الري المصرية بأنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات يوم الأحد من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين عن الدول الثلاث في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين.

المصدر: RT

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