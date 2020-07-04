مصر.. بدء مشروع قومي لتصنيع مشتقات البلازما

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم السبت، بدء المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما.

وأعلنت بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر.

وأكدت مشاركة شركة "أكديما" كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال 12 مركزا تابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.

المصدر: RT + "فيسبوك"