حجز سيدة المنيا المصرية بمستشفى أمراض نفسية

قرر مستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة في مصر اليوم، حجز نادية إسماعيل مهني بشكل إلزامي، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا قضية هذه الفتاة بعد انتشار إشاعات، باحتجاز شقيقها لها منذ 22 عاما داخل منزلهم بقرية تله التابعة لمركز المنيا.

في وقت سابق حققت النيابة مع خلف إسماعيل مهني بناء على البلاغ المقدم من جيرانه بحجز شقيقته، والتحقق من قصده في ذلك، وهل كان يقوم بتعذيبها من عدمه، وإذا كان يقوم برعايتها من عدمه، وتم إخلاء سبيله في يوم 29 يونيو بعد الاستماع لأقوال الشهود.

كما كلفت النيابة العامة في قرارها أحد الأطباء المختصين بالطب النفسي بالانتقال إلى منزل السيدة لتوقيع الكشف عليها، وبيان حالتها تحديدا، وهل تتطلب حالتها دخولها إلزاميا المستشفى.

من جانبها، قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن نادية كانت تعيش مع أخيها بصورة طبيعية في المنزل، ولكنه منعها من الخروج من المنزل منذ 22 عاما بسبب هروبها المتكرر.

وقام فريق التدخل السريع بتقديم الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها، وعندما عرض عليها الفريق إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رفضت رفضا تاما كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو العيش معه.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة