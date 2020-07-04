رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم لأنها الآن لا تناسبه

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة الضم، لأنها لم تعد مناسبة له الآن.

وأكد بورغ في لقاء مع صحيفة "IL fatto Quotidiano" الإيطالية مساء أمس الجمعة، أن ترامب هو من أوقف الضم، لأنه الآن لم يعد مناسبا له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن.

وأوضح بورغ، أن "ترامب ونتنياهو يتملكهما جنون النرجسية، وعديما الضمير والأخلاق، وهما مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ نفسهما، والحفاظ على السلطة".

وحول موعد تطبيق خطة الضم الإسرائيلية، ذكر أنه "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل وضع توقعات حول سياسة الضم، لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل".

المصدر: سبوتنيك