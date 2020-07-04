بريطانيا قلقة من التدخل الأجنبي في حقل الشرارة الليبي

أعربت بريطانيا عن قلقها من تدخل المرتزقة الأجانب في حقل الشرارة، ورفضت عسكرة قطاع الطاقة الليبي وتوظيفه ورقة سياسية.

وأعلنت لندن عن دعمها لمؤسسة النفط الليبية بما يتيح لها استئناف إنتاج الخام دون عوائق.

وأكدت سفارة بريطانيا في ليبيا أنها تجدد تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة المستقلة الوحيدة في البلاد.

وأفادت بأن التدخل العسكري الخارجي فى ليبيا يقوض فرص الحل السلمي للأزمة، داعية كل الأطراف إلى المشاركة الفعالة في الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الانخفاض القسري في إنتاج النفط تسبب بخسائر تجاوزت الستة مليارات دولار منذ يناير الماضي، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي.

وأضافت أن الإغلاق تسبب في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا.

تُعيد #بريطانيا 🇬🇧 تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط @NOC_Libya، باعتبارها المؤسسة المُستقلة والوحيدة في #ليبيا، المكلفة بإدارة موارد الطاقة. يجب السماح للمؤسسة الوطنية باستئنافها الإنتاج دون عوائق، لصالح جميع الليبيين. pic.twitter.com/FBiLzkkWe0 — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) July 4, 2020

المصدر: RT