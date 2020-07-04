الخارجية الأمريكية: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

قالت جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وشددت جريفيث على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار المحادثات العسكرية 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة، واحترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأضافت: "يجب على الشعب الليبي في نهاية المطاف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية".

وأضافت أنه من الضرورة إنهاء عملية إقفال النفط، كونها خطوة حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك للسيادة الليبية، داعية لضرورة السماح لمؤسسة النفط الوطنية بالعودة إلى العمل، كي لا تتسنى لأي دولة أجنبية فرصة استخدام الإغلاق كذريعة لشن عمل عسكري من أجل "إنقاذ" الهلال النفطي.

المصدر: صحيفة "الاتحاد"