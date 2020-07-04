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الأردن يطبق تقنية الأساور الإلكترونية على الخاضعين للحجر المنزلي

أخبار العالم العربي

الأردن يطبق تقنية الأساور الإلكترونية على الخاضعين للحجر المنزلي
Reuters Steve Marcus
الأساورالإلكترونية
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة نذير عبيدات، بدء استخدام الأساور الإلكترونية في الحجرالمنزلي، وذلك بعد خروج الخاضعين للحجر الصحي من مراكز العزل والعلاج.

وقال عبر قناة "المملكة" الأردنية، إن "الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من فعالية الحجر المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته وتنفيذه".

وأضاف، أن "مدة الحجر المنزلي هي 14 يوما أيضا، وهو إجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة".

ويخضع القادمون إلى الأردن لحجر صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان، وأماكن حجر عام في منطقة البحر الميت أنشئت خصيصا لتلك الغاية.

الأساور الإلكترونية تقنية تستخدم في ضبط المحجور عليهم للتأكد من التزامهم بالحجر، ومرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها.

المصدر: "وكالات أردنية"

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