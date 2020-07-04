السعودية.. نشر صورة عمرها 62 سنة تجسد دعم الرياض للجزائر ضد الاحتلال
نشرت "دارة الملك عبد العزيز" اليوم السبت صورة لطابع بريدي يحمل عبارة "يوم الجزائر" صدر سنة 1958، ويجسد "الدعم السعودي للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي".
وقالت المؤسسة المتخصصة في خدمة تاريخ وتراث المملكة إن إصدار الطابع تزامن مع تخصيص السعودية يوما لجمع التبرعات دعما للجزائريين المقاومين للاحتلال، "في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية".
#صورة_تاريخية|📸— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 4, 2020
تخصيص يوم لجمع التبرعات في المملكة العربية السعودية دعمًا للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي عام ١٣٧٧هـ /(١٩٥٨م)
#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/PxjF9Av16w
ونشرت المؤسسة تغريدة أخرى تظهر زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز للجزائر سنة 1970، واستقباله من قبل رئيس البلاد الراحل هواري بومدين.
#صورة_تاريخية|📸— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 4, 2020
الملك #فيصل_بن_عبدالعزيز
والرئيس الجزائري هواري بومدين في أول زيارة رسمية لـ #الجزائر
عام ١٣٩٠هـ /(١٩٧٠م)
#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/16Expa6aVP
وتحتفل الجزائر غدا الأحد بالذكرى الـ58 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي بعد استعمار دام 132 سنة، وانتهى بعد ثورة دامت 7 سنوات سقط خلالها أكثر من مليون جزائري.
المصدر: RT