وصول الدفعة الثانية من عربات القطارات الروسية إلى مصر نهاية الأسبوع

أكدت مصادر بهيئة سكك حديد مصر أنها تتوقع وصول الدفعة الثانية من عربات القطارات الروسية إلى ميناء الإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، قوامها 10 عربات تم شحنها بحرا من روسيا.

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ونقلت سكك الحديد المصرية أول دفعة من عربات القطارات الروسية ضمت 22 عربة، من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة الخاصة بصيانة وتجهيز العربات، وتستعد لإدخالها الخدمة.

وتواصل الهيئة تجربة العربة النموذج التي وصلت منذ أسابيع، من خلال تشغيلها دون ركاب على خطوط السكة الحديدية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات في نقل الركاب لاحقا.

ويأتي توريد عربات القطارات الروسية في إطار صفقة موقعة بين شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية والسكك الحديدية الوطنية المصرية في نهاية سبتمبر 2018.

ويقضي الاتفاق بتوريد 1300 عربة خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، حيث تبلغ تكلفة الصفقة 1.065 مليار يورو.

ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

المصدر: "اليوم السابع"