الأمن الوطني المصري يقضي على أربعة عناصر إرهابية متورطة في قتل ثلاثة مدنيين

أفاد مراسلنا بأن الأمن الوطني المصري تعقب أربعة عناصر إرهابية متورطة في قتل ثلاثة مدنيين من أبناء القبائل بشمال سيناء ونجح في القضاء عليهم في أحد الأوكار قرب بئر العبد.

وكانت قوات الأمن المصرية أعنلت مطلع مايو الماضي عن قضائها على 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار أثناء استهداف وكر لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية حينها أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

ناصر حاتم - القاهرة