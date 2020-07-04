الصحة المصرية تكشف عن 3 سيناريوهات ممكنة لعدد سكان مصر عام 2050

كشف طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان عن 3 سيناريوهات متوقعة لعدد السكان في مصر، وذلك وفقا لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر 2020 – 2050.

وقال طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان إن السيناريو الأول يتمثل فى عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقا لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر حوالى 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان فى قوة العمل (من سن 15 إلى 65) حوالي 60%، ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.68.

وأضاف أن السيناريو الثاني لعدد السكان في مصر، يتوقع ثبات معدل الإنجاب الكلي عند الوضع الحالي وهـو (3.07 طفل لكل سيدة) ومن ثم يصبح عدد سكان مصر حوالي 160 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.56.

أما السيناريو الثالث، فيتوقع الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، في حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، ووفقا لهذا السيناريو سيكون عدد سكان مصر حوالي 152 مليون نسمة عام 2050.

وأوضح نائب وزير الصحة، أنه في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة فإن عدد السكان فى عمر 65 سنة فأكثر سيرتفع من حوالي 5.5 مليون نسمة في العام الجاري 2020 إلى حوالي 7.9 مليون نسمة في عام 2030، ثم إلى حوالي 15.8 مليون نسمة عام 2050، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الإعالة الكبرى، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة متطلبات الرعاية الصحية الاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مزيد من الرعاية الكاملة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع

وأشار في السياق إلى أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة انخفض من نصف فدان لكل نسمة فى عام 1950 إلى 77 متر مربع لكل نسمة فى عام 2014، ومن المتوقع إذا استمرت الزيادة السكانية بهذه المعدلات أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 50 متر مربع لكل نسمة مع أي سيناريو متوقع من سيناريوهات الزيادة السكانية.

كما أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالي 11% نتيجة الزيادة السكانية، فقد انخفض نصيب الفرد من أكثر من 600 م3 عام 2014 إلى 554 م3 في العام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 450 م3 عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدائل لسد الحاجة من مياه الشرب عن إنشاء محطات تنقية جديدة وهو ما يمثل عبء إضافيا على ميزانية الدولة.

وتابع طارق توفيق أن معدلات الفقر المتوقعة في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة (معدل إنجاب كلي 3.5 طفل لكل سيدة) فإن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء، مقارنة بـ 33 مليون نسمة في حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمعدل إنجاب كلي 2.4 طفل لكل سيدة.

المصدر: اليوم السابع