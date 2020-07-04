الفنانة سوزان نجم الدين تعلق على واقعة اغتصاب الطفل السوري في لبنان (فيديو)

علقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على واقعة الطفل السوري، الذي تعرض للتحرش والاغتصاب في لبنان.

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ونشرت سوزان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وقالت "الكل اليوم بيحكي عن الطفل السوري، وبغض النظر عن جنسيته، راح أقولكم شو هو اللي اغتصب اليوم، اللي اغتصبت هي الثقافة والقيم والأخلاق العربية".

وأضافت "اللي اغتصبت هو شعور أمه وشعور كل الأمهات المقدس، اللي اغتصب هو شعور كل إنسان شاف الجريمة البشعة والشنيعة على السوشيال ميديا".

وتابعت سوزان "اللي اغتصب هو حق الطفولة والعلم والتعليم وتحقيق مستقبل واعد، لازم نكون إيد واحدة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب من 3 شباب لبنانيين، مع تعذيب نفسي وجسدي.

المصدر: RT + "إنستغرام"