كورونا بالعراق يعاود الارتفاع.. 106 وفيات و2334 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 106 وفيات و2334 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي "تم فحص 9516 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 589377 نموذجا".

وأضافت "كما تم تسجيل 1477 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 58354 إصابة، والوفيات 2386، بينما بلغت حالات الشفاء 31077 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس الجمعة، تسجيل 102 حالة وفاة و2312 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



المصدر: RT