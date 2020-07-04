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الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي بدلا من فالح الفياض

أخبار العالم العربي

الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي بدلا من فالح الفياض
Reuters ERIK DE CASTRO
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كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الفريق الركن عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني بدلا عن فالح الفياض.

وأظهرت وثيقة موقعة باسم مدير مكتب الكاظمي، تكليف الأسدي بدلا من الفياض الذي يشغل المنصب منذ عام 2011.

وبقي الفياض بعد إعفائه من هذا المنصب رئيسا لهيئة الحشد الشعبي.
وعبد الغني عجيل طاهر الأسدي، هو عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين.

الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي بدلا من فالح الفياض

المصدر: RT

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