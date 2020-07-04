 
مباشر

القوات الروسية تؤمن سير القوافل على الطريق الدولي في سوريا "إم 4"

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8kr

تعمل القوات الروسية على ضمان تسيير قوافل السيارات من مناطق شمال شرقي سوريا إلى الداخل والساحل السوري، وكذلك إيابا من منطقة عين عيسى إلى مناطق شمال شرقي سوريا.

وتسير القافلة، التي تتكون من عشرات الشاحنات، يوميا صباحا وظهرا، عبر الطريق الدولي "M4" الذي تسيطر عليه الفصائل السورية الموالية لتركيا.

ونقلت قناة RT عن سائقي هذه الشاحنات، أن هذه القوافل ساعدت في انتعاش الحركة التجارية داخل الأراضي السورية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا