 
مباشر

العاهل السعودي يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يبعث برقية تهنئة للرئيس الجزائري
Reuters
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8jz

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب العاهل السعودي في برقية التهنئة، "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار".

كذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس الجزائري.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا