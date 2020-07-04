"الجيش الليبي": تركيا تسعى لاختراق خط السيسي الأحمر والسيطرة على حقول النفط

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه "بالجيش الوطني الليبي"، إن اتفاق تركيا العسكري مع حكومة فايز السراج، يهدف للسيطرة على حقول النفط الليبية ولاختراق الخط الأحمر الذي رسمته مصر.

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وأكد أن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الهدف منه اختراق الخط الأحمر "سرت-الجفرة" الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن اتفاقية تركيا مفادها "المواجهة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي بإمكانيات مختلفة"، لافتا إلى أن "حكومة السراج تعمل خارج الشرعية".

وتابع أن هناك احتمالا بأن يكون هدف الاتفاقية العسكرية التركية مع حكومة السراج هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية.

وذكرت مصادر، يوم أمس الجمعة، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقع اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الموالية لأنقرة، تضمن المصالح التركية في ليبيا.

وأضافت المصادر، أن الاتفاقية تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر في الأراضي الليبية.

ووقع وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه، الجمعة، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.

وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر.

كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.

المصدر:"صحف مصرية"