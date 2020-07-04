البرلمان التونسي يرفض تصنيف "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا

رفض مكتب مجلس النواب التونسي تمرير لائحة تقدم بها "الحزب الدستوري الحر" للجلسة العامة، تصنّف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا.

وجاء في بيان البرلمان أن مكتبه تداول مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة.

وفسر المكتب سبب عدم تمرير اللائحة "بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي، بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة، يدخل في مجال التشريع".

وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" قد تقدمت باللائحة في بداية شهر يونيو الماضي بعد فشل تمريرها للائحة تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا.

من جهتها، أكدت المكلفة بالإعلام في مكتب البرلمان نسرين لعماري، أن ما حدث في مجلس النواب "فضيحة"، مضيفة أنه ليس للمجلس الحق في مناقشة لائحة تصنيف "الإخوان" تنظيما إرهابيا، وإنما يحدد جلسة عامة وهذه الأخيرة هي سيدة نفسها.

المصدر: وكالات