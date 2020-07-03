مستوطنو وادي الحصين بالخليل يهددون الفلسطينيين بالقتل والترحيل

هدد مستوطنون إسرائيليون تسللوا بين منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل المواطنين الفلسطينيين بالقتل والترحيل، مساء أمس الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن "مجموعات من مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، تسللوا بين منازل المواطنين، وأطلقوا صرخات تهدد بقتلهم وترحيلهم والاستيلاء على منازلهم".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المناطق الفلسطينية المحتلة بموجب خطة السلام التي نشرها البيت الأبيض في يناير، بما يشمل نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

المصدر: "وفا"