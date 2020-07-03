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وزير الري المصري: لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين مع إثيوبيا

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وزير الري المصري: لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين مع إثيوبيا
Reuters
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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري إن اجتماع اليوم تخطى 5 ساعات، حيث بدأ عند الثالثة وانتهى في التاسعة، لافتا إلى أنه اختلف عن الاجتماعات السابقة بحضور 11 مراقبا بدل 3.

وأضاف عبر شاشة "mbc مصر": "كل دولة استعرضت الملف والعثرات الموجودة من وجهة نظرها لإعلام المراقبين الجدد بالملف، وغدا سيجري استكمال المباحثات... سنبدأ قبل الساعة الثالثة ظهرا، لأن الجلسات قد تستمر إلى الساعة 12 منتصف الليل".

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وعن جوانب الخلاف، أشار إلى أن الخلاف الجوهري هو التعامل مع فترات الجفاف، مؤكدا أنه لم نصل فيها إلى اتفاق يرضينا كمصريين.


ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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