الجامعة العربية تدين إطلاق الحوثيين المسيرات على السعودية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام جماعة "أنصار الله" الحوثيين بإطلاق طائرات مسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن "هذه الهجمات تعكس الغياب التام للإرادة السياسية لدى الطرف الحوثي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو الدخول في مسار جاد لإحلال السلام في اليمن".

وأشاد البيان، بـ"تصدي قوات التحالف للهجمات ونجاحها في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن "اطلاق الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيرة يعكس ارتهان قرارهم السياسي للطرف الذي يحركهم تحقيقا لأهدافه على حساب الاستقرار والسلام في اليمن، ودون أدنى تقدير للظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون في هذه المرحلة، وما يتعرض له هذا البلد من مأساة هي الأخطر عالميا على الصعيد الإنساني".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الجمعة استهداف غرفة العمليات بمطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بواسطة طائرات مسيرة.

من جهته، أعلن التحالف العربي في اليمن في وقت سابق اليوم، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

المصدر: "جامعة الدول العربية – فيسبوك"