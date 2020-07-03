مصر.. القوى العاملة تتلقى تقريرا عن وقف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة للسعودية

قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إنه تلقى تقريرا من سفارة مصر بالرياض عن صدور أمر ملكي سعودي، بتمديد مبادرات تخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

وأشار إلى أن الأمر الملكي السعودي يتضمن إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

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ويأتي هذا التقرير بعد يومين من أمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد عدد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والمستثمرين للحد من تداعيات تفشي كوفيد-19.

وذكرت وكالة "واس" أن الملك سلمان أصدر أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT