عبد الله بن زايد ولودريان يبحثان تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوضع في سوريا وليبيا، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجانبان دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

كما أكدا دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للازمة.

واستعرض الجانبان، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين للتعامل مع تداعياتها.

المصدر: albayan.ae