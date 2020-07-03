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"سانا": استهداف رتل أمريكي بعبوة ناسفة في ريف دير الزور

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رتل للقوات الأمريكية في سوريا - أرشيف
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تعرض رتل آليات تابعة للجيش الأمريكي لهجوم بعبوة ناسفة، أثناء مروره في منطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حسب وكالة "سانا" السورية الرسمية.

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وذكرت مصادر محلية لـ "سانا"، أن الهجوم وقع أثناء مرور الرتل بجانب كازية عيسى العصمان في قرية الصبحة التابعة لمنطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وأضافت أن القوات الأمريكية ضربت طوقا حول مكان الهجوم، ولم يتم التأكد مما إذا كان أسفر عن إصابات أو قتلى في صفوفها.

وتقوم القوات الأمريكية بتسيير دوريات مشتركة مع عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية في منطقة الجزيرة السورية، وتدخل أرتالا من الشاحنات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية من العراق.
المصدر: سانا

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